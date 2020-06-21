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Kahraman komandolar sınır ötesine böyle geçti

Kahraman komandolar sınır ötesine böyle geçti
Kahraman komandolar sınır ötesine böyle geçti

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu’na katılmak üzere sınır ötesine geçen kahraman komandoların hazırlık videosunu paylaştı. Komandoların hep bir ağızdan Komando Marşını söylediği video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kahraman komandolar sınır ötesine böyle geçti - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe - Kaplan Operasyonuna katılmak için sınır ötesine geçen Kahraman Komandoların hazırlık anlarına dair videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. ‘Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kg'lık yük' notuyla paylaşılan videoda Komandoların hep bir ağızdan Komando Marşını söyledikleri görülüyor. Video kısa süre içinde binlerce beğeni alırken videonun açıklama kısmına, “Kahraman Komandolarımız, dün akşam 40 kg'lık çantalarını hazırlıklarını yaparak, Haftanin'deki Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere yeni bir hava hücum indirmeyle sınır ötesine geçti” notu düşüldü.

Mevlüt Hasgül

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