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Kahraman Mehmetçiğin ailesine “Şehadet Belgesi”

Kahraman Mehmetçiğin ailesine “Şehadet Belgesi”
Kahraman Mehmetçiğin ailesine “Şehadet Belgesi”

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent’in İzmir’in Torbalı ilçesinde yaşayan ailesine Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Şehadet Belgesi" verildi.

26 Aralık 2020'de görev yaptığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in ailesine “Şehadet Belgesi” verildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde 26 Aralık 2020'de çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in 'Şehadet Belgesi'ni İzmir Torbalı'da yaşayan değerli ailesine takdim ettik. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır” denildi.

Engin Yağcı
 

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