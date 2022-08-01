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Kahraman moto kurye küçük çocuğa çarpmamak için kendi canını hiçe saydı

Kahraman moto kurye küçük çocuğa çarpmamak için kendi canını hiçe saydı
Kahraman moto kurye küçük çocuğa çarpmamak için kendi canını hiçe saydı

Bursa’da moto kurye, yola bir anda atlayan küçük çocuğa çarpmamak için motoru devirerek kendini yere attı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Kahraman moto kurye küçük çocuğa çarpmamak için kendi canını hiçe saydı - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir moto kurye sokaktan geçtiği esnada küçük bir çocuk saklandığı otomobilin önünden bir anda yola fırladı. Moto kurye ise çocuğa çarpmamak için motoru devirerek kendini yere attı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan kurye ile küçük çocuğun yanına ilk olarak çevredekiler koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralıları her ihtimale karşı Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuğun bir anda yola çıktığı ve moto kuryenin çarpmamak için motoru devirerek kendini yere attığı görüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Ali Kamur - Abdullah Uğur

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