Kahraman pilotların son hamlesi faciayı önledi

Edinilen bilgiye göre, 3 UH-1 ve bir Skorsky tipi helikopter ile 1 Cessna tipi uçak düzenli eğitim faaliyetleri kapsamında havalanırken, UH-1 tipi helikopterlerden birinin henüz belirlenemeyen bir nedenle irtifa kaybetmeye başladığı öğrenildi.

Helikopterin irtifa kaybetmesi üzerine büyük bir kahramanlık örneği gösteren tecrübeli pilotlar, son bir manevra yaparak helikopterin binaların üzerine düşmesini engelledi. Pilotların yaptığı son hamle ile helikopter Fırtına Sokak'taki üç binanın arasına yönlendirilirken, büyük bir facianın da önüne geçilmiş oldu.

Helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan askerlerin uzun yıllardır pilotluk yaptıkları ve çok sayıda pilotu eğittikleri öğrenildi. Kazanın nedeninin teknik incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtilirken, ikisi subay, biri astsubay, biri uzman çavuş dört asker şehit oldu, bir astsubay ise yaralandı.

Güvenlik uzmanları kazanın UH-1 tipi helikopterlerin görev yılına ve helikopter modeline bağlanmasının doğru olmadığını belirtirken, kazanın sebebi teknik incelemenin ardından belli olacak.