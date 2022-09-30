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Kahraman polis yaralı halde teröristi vurup patlattı

Kahraman polis yaralı halde teröristi vurup patlattı
Kahraman polis yaralı halde teröristi vurup patlattı

Mersin’de Tece Polisevine gerçekleştirilen hain terör saldırısında canı pahasına teröristleri içeri sokmayan kahramanların mücadelesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Olayın ilk anında kulübeye yanaşan terörist tarafından vurularak yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk’ün, yaralı halde ağaçların arasına girip ikinci ve son teröristi vurarak patlattığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

26 Eylül Pazartesi gecesi saat 23.00 sıralarında Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bulunan Tece Polisevine gerçekleştirilen hain terör saldırısında bir polis memuru şehit olurken, 1'i polis 2 kişi yaralanmıştı. Şehit polis memuru Sedat Gezer'in teröristlerle son ana kadar mücadelesi daha önce kameralara yansırken, yeni görüntülerde de gazi olan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ün kahramanca mücadelesi ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde, teröristlerden birinin kulübenin yakınına gelerek ateş etmesi sonucunda yaralanan Öztürk'ün, o halde ağaçlık alana girerek çatışmaya devam ettiği anlar yer aldı. Görüntülerde, bacağından yaralı olduğu için tek ayağıyla zorlukla yürüyen ve teröristlerle çatışmaya devam eden Öztürk'ün, ikinci ve son teröristi vurarak üstünde bulunan bombanın patlamasını sağladığı anlar da yer aldı.

Koray Ünlü

 

 

 

 


 

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