Kahraman polise durdurmaya çalıştığı araç çarptı

Polatlı ilçesinde Ankara-Eskişehir yolunda meydana gelen olayda polisin 'dur' ihtarına uymayan bir araç kaçmaya başladı. Peşinden polislerin yaya olarak koştuğu aracın önüne çıkan bir polis de aracı durdurmak istedi. Kaçan araç canını hiçe sayarak aracı durdurmaya çalışan polise çarptı.

Şüpheli aracın çarptığı polis çarpmanın şiddeti ile havada takla attı. Yaşanan sıcak anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis memuru S.E., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücü ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Adem Aslan

