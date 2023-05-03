Kahraman şoför kazayı böyle önledi

Edinilen bilgiye göre; Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım hizmetlerini sürdürdüğü otobüslerden 09 DB 739 plakalı otobüsün şoförü Cüneyt Kibar, Işıklı-ADÜ seferini yaptığı sırada Işıklı Bulvarı üzerinde seyir halindeyken bir firmaya ait su dağıtımı yapan ticari aracın şoförsüz bir şekilde hareket ettiğini gördü. Hiç düşünmeden otobüsü durdurup freni boşalan araca doğru koşan Cüneyt Kibar, herkesin şaşkın bakışları arasında şarampole uçmakta olan aracın sağ tarafındaki açık camından içeri sarkarak el frenini çekip aracı durdurmayı başardı.

İnsanlık görevini yaptığını ve o esnada düşünmeden bir refleksle hareket ettiğini belirten Kibar, “Işıklı'dan ADÜ Merkez Kampüsü'ne seyrediyordum. Işıklı Bulvarı'nda seyir halindeyken su dağıtımı yapan bir ticari aracın direksiyonunda şoför olmadığı halde yürüdüğünü gördüm. Hemen aracımı durdurup direksiyondan inerek şarampole uçmak üzere olan araca koştum. El frenini çekerek durdurmayı başardım. Takdir edenler de oldu, canını hiçe saydın diyenler de oldu. Ancak ben insanlık vazifemi yaptım” diye konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Kibar'ın hareketi takdir topladı.

Bu arada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şoför Cüneyt Kibar'ın bu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Aydın Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförümüz Cüneyt Kibar, kontrolden çıkan bir aracı son anda fark ederek büyük bir kazanın önüne geçti. Kahraman şoförümüzü duyarlı davranışından dolayı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Onur Durmuş - Güldemet Kızıl

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.