Kahraman şoför minibüste bayılan kadını hastaneye yetiştirdi

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 16.00 sıralarında Pendik'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Pendik-Kavakpınar hattında çalışan bir minibüse 4 kadın bindi. Minibüs Kaynarca durağına yaklaştığı sırada yolculardan biri baygınlık geçirdi. Durağa yanaştığı sırada yanında oturan diğer yolcu, kadının baygınlık geçirdiğini fark ederek yardım istedi. Kendinden geçen kadını minibüsteki diğer yolcular su ile ayıltmaya çalıştı.

Kahraman şoför güzergah değiştirip minibüsü hastaneye sürdü

Arkadan gelen sesler üzerine durumu fark eden şoför Gökhan Kurnaz, ilk olarak aşağıya inip kadına müdahale etti. Kadının ayılmaması üzerine Kurnaz, direksiyon başına geçerek 4'lüleri yakıp güzergah değiştirerek hastaneye gitmeye çalıştı. Trafiği açarak kadını hastaneye yetiştiren kahraman şoför daha sonra güzergahına dönerek işine devam etti.

“Dörtlüleri yakarak trafiği açıp hastaneye yetiştirmeye çalıştım”

Minibüsünde bayılan kadını hastaneye yetiştiren kahraman şoför Gökhan Kurnaz, “Olay günü ben Pendik Kavakpınar hattında çalışırken, bu bayan 4 arkadaş benim arabama bindiler. Biz Kaynarca üst geçide yolcu almak için yanaştığım sırada bayanın arkadan gelen sesler üzerine fenalaştığını gördüm. Daha sonra dörtlüleri yakıp acil bir şekilde indim, trafiği de açarak en yakın bir hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Oraya götürdüm. Ondan sonra zaten hastaneden sedye istedik, gerekli memur arkadaşlar bizimle ilgilendiler.

Bayılan kadını hastaneye yetiştirme çabası kamerada

Kahraman şoförün baygınlık geçiren kadını hastaneye götürdüğü o anlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının bayılması üzerine diğer yolcuların müdahale ettiği, minibüs şoförünün ise baktıktan sonra hızlı bir şekilde hastaneye aracı sürdüğü görülüyor.

Halit Arslan

