Kahramankazan 'Kent Meydanı'na kavuşuyor

Kahramankazan Belediyesi'nin bugüne kadarki en yüksek bütçeli projesi olan “Kent Meydanı” yapım çalışmaları bugün dökülen ilk beton ile başladı. Kahramankazan'a estetik ve yeni bir çehre kazandıracak olan “Kent Meydanı” projesi, uzun bekleyişler sonucunda ihale süreçlerinin tamamlanması ve ASKİ'nin çok daha önce tamamlaması beklenilen çalışmaları bitirmesinin ardından hayata geçti. İlk betonun dökülmesiyle birlikte inşaat çalışmaları başlayan projede birçok donatı da yer alacak. Mescit, otopark, kafeterya ve daha birçok hizmeti de içerisinde barındıracak olan projenin kısa sürede tamamlanması için çalışmalar hızla sürüyor.

Yunus Emre Aytekin

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.