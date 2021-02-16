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Kahramankazan'da karla mücadele teyakkuzu

Kahramankazan'da karla mücadele teyakkuzu
Kahramankazan'da karla mücadele teyakkuzu

Kahramankazan Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı, don ve buzlanmanın oluşturabileceği olumsuzluklardan vatandaşların etkilenmemesi için çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor.

7/24 esasına göre gece gündüz demeden görev başında olan ekipler, kepçeler, greyderler, kar küreme araçları, tuzlama ekipmanlarıyla Kahramankazan'da karla mücadele ediyor. Aralıklarla yağan, ancak etkisini yoğun şekilde hissettiren kar yağışına rağmen ilçenin tüm bölgelerinde aralıksız çalışan ekipler, ana ve ara yollar ile sokakların yanı sıra kaldırım ve merdivenleri de temizliyor.

Ekipler ilçedeki dış mahallelerde de (Köyler) çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri ayrıca, vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalışıyor. Yaşlı, hasta, engelli hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

"7/24 görev başındayız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu belirterek, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için yoğun çaba harcadığını söyledi. Oğuz, “Ekiplerimiz bu doğrultuda aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kar nedeniyle kapanan yollar açılırken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapılıyor. Kaldırımlar, merdivenler, yaya yolları temizleniyor. Vatandaşımızın kar nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın karın eziyetini değil, keyfini çıkarmaları için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Adem Aslan
 

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