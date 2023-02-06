Kahramanmaraş depremi Aksaray'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye ve Hatay'da şiddetli hissedilip, yıkımlara neden olurken deprem Aksaray'da da büyük ölçüde hissedildi. İç Anadolu Bölgesinde birçok ilde olduğu gibi Aksaray'da da hissedilen depreme uykuda yakalanan vatandaşlar sokaklara akın etti. Yoğun kar yağışı altında evlerini terk eden vatandaşlar geceyi araçlarında geçirmek için hazırlık yaptı. Fatih Mahallesi, Ereğli Kapı Mahallesi ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar İstiklal Mahallesindeki Pazar Semt Pazarı yanındaki boş arazide toplandı. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar yaşadıklarını anlattı.

Aksaray AFAD 20 kişilik ekiple 30 dakika içerisinde Hatay'a hareket etti

İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından İç Anadolu Bölgesindeki Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine bilgi verilmesi üzerine Aksaray'da 20 kişilik uzman ekip yarım saat içerisinde toplandı. AFAD Başkanlığı tarafından Hatay'a görevlendirilen Aksaray 5'er kişiden oluşan Arama-Kurtarma Teknisyeni 4 ekiple kısa sürede yola çıktı. Yaklaşık 15 kişilik AFAD Gönüllü ekibi her ihtimale karşı Pınar Mahallesindeki Komuta Merkezinde hazır bekletildi.

Depremin şiddetli olduğunu anlatan Ali Demirtaş (49), "Öncelikle geçmiş olsun deprem bayağı şiddetli oldu. Yani bayağı da korktuk. Alışkın değiliz Allah korusun böyle şeylere, ama işte oldu. Bayağı şiddetli oldu, bayağı sallandık. Başım döndü kalktığımda, soğuğun altındayız işte çocukları falan çıkardık dışarıya, ondan dolayı endişeliyiz. Geçmiş olsun" dedi.

Yasin Can - Yavuz Akkan

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