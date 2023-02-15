Kahramanmaraş depremin 10'uncu gününde havadan görüntülendi

Kahramanmaraş, 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki ve Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetindeki depremle sarsıldı. 10 ili etkileyen ve Türkiye tarihinin en büyük doğal afeti olarak kayıtlara geçen olayda Kahramanmaraş'ta bulunan binalar büyük ölçüde yıkıldı. Geriye kalan binalar ise hasar gördü. 9 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırma çalışması hız kazandı. Depremlerin 10'uncu gününde şehirden geriye kalanlar havadan görüntülendi. Görüntülerde şehrin büyük bölümünün yıkıldığı ve depremzedeler için kurulan çadırlar görüldü.

Caner Sönmez - Volkan Kayalar - İsmail Coşkun - Emre Baba

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