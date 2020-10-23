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Kahramanmaraş merkezli 5 ilde terör örgütü operasyonu: 15 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde terör örgütü operasyonu: 15 gözaltı
Kahramanmaraş merkezli 5 ilde terör örgütü operasyonu: 15 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak, terör propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde terör örgütü operasyonu: 15 gözaltı - Tıkla İzle

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçlarıyla ilgili olarak Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kahramanmaraş merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Aydın ve Antalya'yı kapsayan 17 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. 21 şüpheliyi kapsayan soruşturma kapsamında 15 şahıs gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 6 firari şüphelinin ise aranmasına başlandı.

Elbistan ve Ekinözü ilçeleri ile diğer illerle yakalanan şüpheliler, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulandı.

Jandarmadaki ifadelerinin ve işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında Elbistan Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, burada hakim karşısına çıkarıldı. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Murat Sürücü

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