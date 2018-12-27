Kahramanmaraş merkezli FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütünün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki kara kuvvetlerine mensup 1 ihraç astsubay, 1 istifa etmiş eski sağlık astsubayı ve 1 gıda mühendisi askeri öğrenci sorumlusu olmak üzere 3 kişiden oluşan hücrelere yönelik operasyonda düzenlendi.

Kahramanmaraş, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan gıda mühendisi- askeri öğrenci sorumlusu S.K, meslekten ihraç edilen astsubay İ.C, istafa eden sağlık astsubayı M.T. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Halil Koyun