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Kahramanmaraş müzesinde yangın paniği

Kahramanmaraş müzesinde yangın paniği
Kahramanmaraş müzesinde yangın paniği

Kahramanmaraş müzesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde yer alan Kahramanmaraş müzesinin elektronik klima sisteminde çıktı. İhbar üzerine bölgeye büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangında tarihi değer taşıyan eşyaların zarar görmediği öğrenildi.
Yangın sonrası ekiplerin incelemesi devam ediyor.

Halil Ulubey
 

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