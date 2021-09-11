Kahramanmaraş şehidini uğurladı

Suriye'nin İdlib kenti ile Kaferya bölgesi arasında arama-tarama faaliyeti sonrasında Afiz Üs Bölgesi'ne dönen Kirpi adlı askeri araca düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit düşen 23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir için Türkoğlu İlçe mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlara alınarak cenaze alanına taşındı. Cenazeye katılan aile bireylerinin yanı sıra anne Durkadın ve baba Duran Demir, gözyaşlarına hakim olamazken, il müftüsü tarafından helalliğinin alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Askerlerin omuzları eşliğinde taşınan şehidin cenazesi kalabalık eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yanısıra askeri ve sivil erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Halil Ulubey



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