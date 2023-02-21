Kahramanmaraş'a tren yoluyla gönderilen yüzlerce konteyner ev havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından evlerini kaybeden vatandaşların barınma ihtiyacı için yardımlar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda bölgeye çok sayıda konteyner ev gönderildi. Gönderilen konteyner evler dron ile havadan görüntülendi.

Caner Sönmez - Volkan Kayalar - İsmail Coşkun - Emre Baba



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