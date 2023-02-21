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Kahramanmaraş'a tren yoluyla gönderilen yüzlerce konteyner ev havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'a tren yoluyla gönderilen yüzlerce konteyner ev havadan görüntülendi
Kahramanmaraş'a tren yoluyla gönderilen yüzlerce konteyner ev havadan görüntülendi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremin ardından bölgeye tren yoluyla gönderilen yüzlerce konteyner ev dron ile havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’a tren yoluyla gönderilen yüzlerce konteyner ev havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından evlerini kaybeden vatandaşların barınma ihtiyacı için yardımlar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda bölgeye çok sayıda konteyner ev gönderildi. Gönderilen konteyner evler dron ile havadan görüntülendi.

Caner Sönmez - Volkan Kayalar - İsmail Coşkun - Emre Baba
 

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