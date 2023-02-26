Kahramanmaraş'ın son hali havadan görüntülendi

6 Şubat günü meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki görüntüler duygulandırdı. Depremde birçok bina enkaza dönerken, bazı mahallelerde de duvarı yıkılan evlerin içerisindeki süslemeler ve ev sahiplerinin evden çıkmadan önce bıraktıkları odaları görüntülere yansıdı. Görüntülerde bazı sokaklarda tamamen yıkılan evler yer alırken, Kahramanmaraş Kalesi ve çevresindeki tarihi mahalleler de havadan görüntülendi.

Cem Atakan - Eren Kan - Yasin Esen - Halil Ulubey

İLGİLİ HABER Kahramanmaraş’ta bir mahalle neredeyse yok oldu

İLGİLİ HABER Tarihi Kahramanmaraş Kalesi depremde ayakta kaldı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.