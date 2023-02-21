Kahramanmaraşlı işletmeci, depremzedeler için Ukrayna'dan dönüp ekmek dağıtmaya başladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Ukrayna'daki işlerini bırakıp depremzede ailesinin yanına dönen Kahramanmaraşlı işletmeci Hasan Akkuş, depremde akrabalarını ve arkadaşlarını kaybetmesine rağmen Onikişubat ilçesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan unlu mamuller işletmesinde depremzedeler için kendi çabalarıyla ekmek üretmeye başladı.

Yaklaşık 30 yıldır unlu mamuller üzerine işletmecilik yapan Akkuş, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada birtakım sıkıntılardan dolayı işletmesini kapattığını hatırlattı.

"Öyle bir günde ailemi ve çocuklarımı alıp memleketimi bırakıp kaçamayacağımı ifade ettim"

Depremde ailesinin kendi çabalarıyla enkaz altından kurtulduğunu ve kendisinin de haber alır almaz Ukrayna'daki işlerini bırakıp geldiğini dile getiren Akkuş, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlarım bana sürekli 'nereye gidiyorsun, orada deprem oldu her yer yıkıldı. Çocukların biletini alalım, çıksın gelsin' dediler. Ben de böyle bir günde ailemi ve çocuklarımı alıp memleketimi bırakıp kaçamayacağımı ifade ettim. Dostlarıma, bana böyle tekliflerde bulunmamalarını söyledim. Kardeşlerim Azerbaycan'daydı. Onlar da oradan kalkıp geldiler. Geldiğimizde memlekette ekmek sıkıntısı olduğunu öğrendik. Çocuklarımı aradım, 'işletmeye gidin bakın, eğer herhangi bir sıkıntı yoksa hemen üretime başlayalım ve Allah rızası için ekmek üretelim'. Çocuklar aradılar ve iş yerinde herhangi bir hasar olmadığını, sanki burada hiç deprem olmadığını dediler. Ben de çocuklarıma işletmeyi temizlemelerini söyledim. Bu sıkıntılı acı ve yaralı günde insanlarımıza sıcak ekmek yapıp verelim dedik.”

“Kimseden para beklentimiz yok sadece Allah rızası için yapıyoruz”

Akkuş, Kahramanmaraş'a geldikten 1 saat sonra işletmesini ekmek yapımına hazırlamaya başladıklarını, işletmeyi faaliyete geçirirken birçok sıkıntıyla da karşılaştıklarını kaydederek, “Fırınımız doğalgaz ile çalışıyordu. Fırının bütün sistemini bozdum ve birçok hayırseverin katkısıyla odun fırınına çevirdik. Sıcak ekmekleri üretmeye başladık. Biz ailecek buradayız ve ailemizle beraber vatandaşlara ekmek üretiyoruz. Kimseden para beklentimiz yok bu işi sadece Allah rızası için yapıyoruz” diye konuştu.

"Bugün birlik beraberlik günü"

Devletin tüm organlarıyla birlikte bölgede olduğunu ve depremzedelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını sözlerine ekleyen Akkuş, şunları kaydetti:

“Bazı yerlerde devletin sahada olmadığı söylemleri var. Milletvekilleri, devletin büyükleri, herkes burada ellerinden geleni yapıyorlar ve gece gündüz çalışıyorlar. İsmini sayamadığım pek çok devlet adamı sahada ellerinden geleni yapıyor. Kriz masalarında hepsinin uykusuzluktan gözleri şişmiş durumda. Ama bizim milletimizde maalesef bu yaşanan olaylardan ibret almamış hiç kimse. Halen menfaat peşinde koşan insanlar var. Bugün paranın mülkün değerinin olmadığı bir gün. Bugün birlik beraberlik günü.”

Akkuş, depremden etkilenen yardıma muhtaç insanların kendi haline terk edilmemesi ve bu konuda birlik olunması gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Buradan iş adamlarına, memleketteki diğer esnaf arkadaşlara çağrıda bulunuyorum; herkes işinin başına dönsün ve elinden ne gelirse yapmaya çalışsın. Bu yara sadece birimizin değil, herkesin bir canı gitti. Kahramanmaraş olarak hiç kimse bugün yarasız ve acısız değil. Ben amcamı, teyzemin kızını, damadını, torunlarını, çocukluk arkadaşlarımı, akrabalarımı kaybettim. O yüzden ben hayatta olduğuma sevinemiyorum. Yemek yerken lokmalar boğazımda kalıyor.”

Öte yandan depremde yaraların beraber sarılacağını vurgulayan Akkuş, Kahramanmaraşlı iş adamları ve esnaflara işlerine dönüp halka yardımcı olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kemal Diri - Mert Cerrahoğlu - Huzeyfe Tarık Yaman - Hakan Karaduman



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