İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahramanmaraşlı kebapçı eli bıçak tutan okumak istemeyen çırak arıyor

Kahramanmaraşlı kebapçı eli bıçak tutan okumak istemeyen çırak arıyor
Kahramanmaraşlı kebapçı eli bıçak tutan okumak istemeyen çırak arıyor

Kahramanmaraş’ta yanında sürekli çalışacak çırak bulamayan kebapçı, verdiği ilginç ilanla eli bıçak tutan, okumak istemeyen cevval eleman arıyor.

Kahramanmaraşlı kebapçı eli bıçak tutan okumak istemeyen çırak arıyor - Tıkla İzle

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde kebapçılık yapan Hüseyin Yetişken, genellikle akşam saatlerinde müşterilerini kabul ediyor. Yoğun ve tempolu iş ortamında yardımcı elemana ihtiyaç duyan Yetişken, bulduğu çıraklar yanında sürekli çalışmayınca iş yerinin önüne ilginç bir ilan astı. İlanda, “Eğitim hayatını sürdürmeyen, çalışma aşkıyla yanan ve eli bıçak tutabilen, salata doğrayıp servis yapan cevval koç yiğitlere ihtiyaç vardır” yazıyor.

Kebapçı ustası Hüseyin Yetişken, “Biz burada insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Menümüzde kıyma, kuşbaşı ve ciğer gibi ürünler var. Bizim çalıştığımız iş yoğun ve gecenin geç saatlerine kadar sürüyor. Bu nedenle bizimle çalışmak isteyen gençlere de ilginç bir yazı ile duyuruda bulunmak istedik. İşsizlik var deniliyor ama çalışacak kimseyi bulamıyoruz" dedi.

Müşteri Mustafa Yıldırım ise, “Burası salaş olduğu kadar da lezzetli bir yer ve yazıyı gördüm dikkatimi çekti. Günümüzde çırak ve kalfa bulmakla ilgili bütün sektörlerde ihtiyaç var” diye konuştu.

Halil Ulubey
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.