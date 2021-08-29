Kahramanmaraşlı Sevilay'dan Tokyo'da göz dolduran mücadele

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcuları başarı serisini sürdürüyor. Daha önce Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde 1 üçüncülük, 3 ikincilik ve 1 birincilik olmak üzere toplamda 5 madalya kazanan Sevilay Öztürk, son olarak Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda kıyasıya mücadele etti.

24 Agustos - 5 Eylül tarihlerinde düzenlenen olimpiyatlarda "Paralimpik Yüzme" branşında yarışan genç sporcu, yarışmayı 5. sırada tamamladı. Milli takım adına yarışan Sevilay, olimpiyattaki yarışmaları tamamlamasının ardından yurda dönecek.