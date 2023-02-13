Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki Ayça 185 saat sonra kurtarıldı



6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde arama kurtarma çalışması yapan Ankara İtfaiyesi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince 10 yaşındaki Ayça enkazdan çıkartıldı. Ekiplerin titiz çalışmalarının ardından çıkarılan çocuk, hastaneye sevk edildi.

Musa Enes Aksakal - Musa Erdoğan



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