Kahramanmaraş'ta 100'üncü yıl etkinlikleri başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek yüzlerce etkinlik 12 Şubat'a kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Toplantıda konuşan Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, "Anadolu'nun muhtelif yerlerinde görevim gereği bulundum. Gerçekten Türkiye'nin en büyük, en etkili, en coşkulu, en derin, en içten, en yüksek ruhu temsil eden mahalli kurtuluş bayramı Kahramanmaraş'ın kurtuluşu olan 12 Şubat'tır" dedi.

Kent merkezinde ve ilçelerinde onlarca etkinlik

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de "100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında hazırladığımız etkinliklerin bu şehirde yaşayan çocuklarımıza, gençlerimize, büyüklerimize, hanımefendilere ve beyefendilere dokunmasını, etki oluşturmasını istiyoruz. Kahramanmaraş'ımızı bir bütün olarak ele aldık ve tüm ilçelerimizde etkinlikler yapacağız" şeklinde konuştu.

12 Şubat'ta okullar tatil

Öte yandan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 12 Şubat'ta okulların tatil edildiği açıklandı.