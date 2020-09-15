Kahramanmaraş'ta 200 bin ton salatalık üretiliyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi ve Narlı bölgesindeki arazilerde üretimi yapılan salatalıktan ikinci ürünün hasadı yapılıyor. Kentteki üretim potansiyelinin büyük çoğunluğunu oluşturan bölgede yaklaşık 60 dekar alana ekili salatalıktan sofralık ve turşuluk ürünler elde ediliyor. Tarlada toplanan salatalıklar da büyük havuzlarda yıkama işleminin ardından paketlenerek çevre illere gönderiliyor.

Turşuluk salatalığın tarlada kilogram fiyatı 2 lira iken, sofralık salatalık ise 1 ile 2 lira arasında değişiyor.

Salatalık üretim rekoltesinin iyi olduğunu söyleyen Kılılı Sulama Kooperatif Başkanı Ali Bozdağ, “Kahramanmaraş'ta önemli salatalık üretim yeri olan bölgemizde 60 bin dekar alanda üretim yapıyoruz. Yıllık 200 bin ton salatalık üretiyoruz ve bunun 150 bin tonu sofralık, 50 bin tonu ise turşuluk olarak başta Adana, Gaziantep, Mersin, Kayseri ve Niğde'ye gönderiyoruz. Pazar sıkıntımız yok” dedi.

Halil Ulubey