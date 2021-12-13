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Kahramanmaraş'ta 3 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta 3 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta 3 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta sahte alkol içen 7 kişiden 3’ü hayatını kaybetti, 4’ünün tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Alınan bilgi ve iddialara göre, il merkezi ile Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumları ağır olan Aytekin K. (65), Şahin B. (55) ve A.Ç. adlı şahıslar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenildi.

3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sahte içki olayı ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Murat Sürücü
 

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