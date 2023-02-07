Kahramanmaraş'ta 3 kişinin olduğu belirlenen enkazda kurtarma çalışması başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Özel Hareket polisleri de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Kahramanmaraş'ın Trabzon Caddesi'nde bulunan bir enkazda 3 kişinin bulunduğunun belirlenmesinin ardından Özel Hareket ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Öte yandan, Azerbaycan Bulvarı'nda ise bir binada yangın olduğu görüldü.

Mehmet Kalay

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