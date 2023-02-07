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Kahramanmaraş'ta 3 kişinin olduğu belirlenen enkazda kurtarma çalışması başlatıldı

Kahramanmaraş'ta 3 kişinin olduğu belirlenen enkazda kurtarma çalışması başlatıldı
Kahramanmaraş'ta 3 kişinin olduğu belirlenen enkazda kurtarma çalışması başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Trabzon Caddesi'nde 3 kişinin bulunduğu belirlenen enkazda Özel Hareket ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Kahramanmaraş'ta 3 kişinin olduğu belirlenen enkazda kurtarma çalışması başlatıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Özel Hareket polisleri de arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Kahramanmaraş'ın Trabzon Caddesi'nde bulunan bir enkazda 3 kişinin bulunduğunun belirlenmesinin ardından Özel Hareket ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Öte yandan, Azerbaycan Bulvarı'nda ise bir binada yangın olduğu görüldü.

Mehmet Kalay

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