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Kahramanmaraş'ta 4 katlı avize dükkanı depremde sağlam kalmayı başardı

Kahramanmaraş'ta 4 katlı avize dükkanı depremde sağlam kalmayı başardı
Kahramanmaraş'ta 4 katlı avize dükkanı depremde sağlam kalmayı başardı

Kahramanmaraş’ta depremin ardından 4 katlı bir binada yer alan avize dükkanı ve katlarda bulunan ürünlerin sağlam kalması görenleri hayrete düşürdü.

Kahramanmaraş'ta 4 katlı avize dükkanı depremde sağlam kalmayı başardı - Tıkla İzle

İki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yüzlerce bina yıkılırken, Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı'nda bulunan 4 katlı bir avize dükkanı 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenmedi. Avize mağazasının 4 katında bulunan onlarca avizenin halen tavanda sağlam bir şekilde durduğu görülürken, binanın dışının dahi zarar görmemesi dikkat çekti.

Kemal Diri - Hakan Karaduman - Huzeyfe Tarık Yaman - Mert Cerrahoğlu

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