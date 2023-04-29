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Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.55'te Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.89 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçenin yanı sıra il merkezinde de hissedildiği bildirildi.
Depremle ilgili olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.

Halil Ulubey- Mehmet Kalay

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