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Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde gece saatlerinde 5.0 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaşanmasının ardından sık tekrarlanan artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 05.53'te gerçekleşen deprem yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana geldi. AFAD depremin yaşanmasının ardından resmi sosyal medya hesabından “Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

Volkan Kaplan - Mehmet Basmacı - Metehan Nazlı

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