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Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yetkililer evleri ağır hasarlı olanları ikametlerine girmemeleri için uyardı.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.31'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 12 km derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerde hissedildi. Yetkililer evleri ağır hasarlı olanları vatandaşları ikametlerine girmemeleri konusunda uyardı.
Öte yandan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

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