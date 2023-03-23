Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 12.19'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehir merkezi, Osmaniye ve Adana'da da hissedildi. Vatandaşlar, depremi hissettiklerini belirtirken, kısa süreli panik de yaşandı. Yine Göksun merkezli 12.23'de 4.0. büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremler özellikle şiddetli hissedilen Göksun'da daha çok paniğe neden oldu.

Olumsuz bir durum yok

AFAD Başkanı Yunus Sezer'de sosyal medyadan açıklamada bulanarak ," Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" dedi.

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