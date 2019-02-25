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Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi kanlı bitti: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi kanlı bitti: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta alacak verecek meselesi kanlı bitti: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesinde iki yabancı uyruklu grup arasında kavga çıktı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada isimleri öğrenilemeyen iki şahıstan biri silahla, biri de karnından bıçakla ağır yaralandı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahısların kavga sonrasında kendi imkanları ile Yörükselim Devlet Hastanesine geldiği ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.  

Ömer Faruk Salman

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