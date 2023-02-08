Kahramanmaraş'ta anne ve kızı enkazdan 67 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler Sevinçler Apartmanı'nın enkazından anne Sibel Aslan (40) ile kızı Mihriban Aslan'ı (20) sağ olarak kurtardı. Kurtarma anında yaşanan sevinç kameraya anbean yansıdı.

Volkan Kayalar - Emre Baba - Caner Sönmez - İsmail Coşkun



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