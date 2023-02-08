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Kahramanmaraş'ta anne ve kızı enkazdan 67 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta anne ve kızı enkazdan 67 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta anne ve kızı enkazdan 67 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan 67 saat sonra anne ile kızı sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta anne ve kızı enkazdan 67 saat sonra kurtarıldı - Tıkla İzle

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler Sevinçler Apartmanı'nın enkazından anne Sibel Aslan (40) ile kızı Mihriban Aslan'ı (20) sağ olarak kurtardı. Kurtarma anında yaşanan sevinç kameraya anbean yansıdı.

Volkan Kayalar - Emre Baba - Caner Sönmez - İsmail Coşkun
 

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