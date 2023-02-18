Kahramanmaraş'ta arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin gece gündüz aralıksız süren çalışmaları dron ile havadan görüntülenirken, şehrin bir kısmında yıkılan binalarda yapılan çalışmalar görüldü.

Volkan Kayalar - Emre Baba - Caner Sönmez - İsmail Coşkun

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