Kahramanmaraş'ta artçı depremler devam ediyor

Kahramanmaraş'ta binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve on binlerce vatandaşımızın yaralandığı 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, son yarım saatte Kahramanmaraş Kurucaova‘da 5,5 kilometre derilikte 3,7 şiddetinde ve Göksun'da derinlik 5 kilometre derinlikte 5,1 şiddetinde iki artçı deprem oldu. Vatandaşlar, artçı depremler nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

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