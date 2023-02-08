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Kahramanmaraş'ta artçı depremler devam ediyor

Kahramanmaraş'ta artçı depremler devam ediyor
Kahramanmaraş'ta artçı depremler devam ediyor

Son yarım saat içinde Kahramanmaraş’ta şiddetleri 5,1 ve 3,7 olmak üzere iki artçı deprem oldu.

Kahramanmaraş'ta binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve on binlerce vatandaşımızın yaralandığı 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, son yarım saatte Kahramanmaraş Kurucaova‘da 5,5 kilometre derilikte 3,7 şiddetinde ve Göksun'da derinlik 5 kilometre derinlikte 5,1 şiddetinde iki artçı deprem oldu. Vatandaşlar, artçı depremler nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

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