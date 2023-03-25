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Kahramanmaraş'ta artçılar devam ediyor: 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta artçılar devam ediyor: 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta artçılar devam ediyor: 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta sabah 7.39'da meydana gelen 4.5 büyüklüğünde depremin ardından 9.33'de 4.2 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat:09.33'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkez üssü olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9,5 kilometre altında meydana gelen deprem şehir merkezinde hafif hissedildi. Bugün sabah saat 07.39 sıralarında da Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yerin 7 kilometre altında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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