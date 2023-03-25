Kahramanmaraş'ta artçılar devam ediyor: 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat:09.33'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkez üssü olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 9,5 kilometre altında meydana gelen deprem şehir merkezinde hafif hissedildi. Bugün sabah saat 07.39 sıralarında da Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yerin 7 kilometre altında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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