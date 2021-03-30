Kahramanmaraş'ta askeri kışlada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş Gazi Kışlası içinde yer alan ordu evindeki yangına 10 itfaiye aracı, 50 personel ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çevrede güvenlik çemberi oluşturan polis ekipleri, söndürme çalışmalarına TOMA ile destek verdi. İtfaiye ekipleri yangının bölgeye sıçramaması için zamanla yarıştı.

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında bina kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halil Ulubey

