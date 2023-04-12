Kahramanmaraş'ta depremzede esnafa konteyner çarşı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce esnafın iş yerleri enkaz altında kalarak zarar gördü. Daha önce bazı noktalarda oluşturulan konteyner iş yerleri Kahramanmaraş'ın şehir merkezinde de birçok yerde kurulmaya başlandı. Özellikle merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçeleri ile kentin tamamında yıkılan binaların yerine yeni iş yerleri yapımı ile ilgili çalışmalar hız kazandı. Sıralı sistem yapılan konteyner çarşılarda farklı sektörlerde hizmet veren esnafın çalışmalarını devam ettirebileceği kaydedildi. Yapılan konteyner dükkanlarının esnafa kısa sürede teslim edilmesinin planlandığı kaydedildi. Çalışanlardan Ahmet Yaman, “Esnafların yıkılmış iş yerlerine karşılık geçici iş yerleri konteyner çarşılar yapılıyor. Biz de yapılan bu alanda boyama ve cilalama işleri yapıyoruz” dedi.

Halil Ulubey

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