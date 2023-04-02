Kahramanmaraş'ta depremzedelere günlük 500 ton odun desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, depremzede vatandaşların yakacak odun ihtiyacı karşılanıyor. İki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş'ta günlük 500 ton odun depremzede vatandaşlara dağıtılıyor. Çadır kentlerde yaşayan vatandaşlar, odun almak için araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Araçlarına odunları yükleyen vatandaşlar, çadırlarının yolunu tutuyor. Odun dağıtım merkezine günlük 3 bin araç giriş çıkış yapıyor.

Odun almak için yarım saattir sıra beklediğini belirten Ergün Çolakoğlu, yaklaşık devletin her türlü desteği kendilerine sağlandığını belirtti.

Haftada bir kez odun almaya geldiğini anlatan Ramazan İnce, "Odun almaya geldim. Durmadan yakıyoruz hava soğuk. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. İhtiyacımızı karşılıyoruz. Çadırda yaşıyoruz eve girmeye korkuyoruz" diye konuştu.

Çadırda yakmak için odun aldığını ifade eden Mehmet İnce, "Odun dağıtıyor devletimiz. Biz de bundan yararlanıyoruz. Çadırda yakıyoruz" dedi.

Mehmet Akçakaya ise zor günlerin geride kalacağını ifade etti.

Hasan Ay



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