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Kahramanmaraş'ta düğün yolunda kaza: 13 yaralı

Kahramanmaraş'ta düğün yolunda kaza: 13 yaralı
Kahramanmaraş'ta düğün yolunda kaza: 13 yaralı

Kahramanmaraş’ta minibüsün düğün yolunda şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9’u ağır 13 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta düğün yolunda kaza: 13 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Pazarcık ilçesi Akçalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 79 DD 689 plakalı minibüs, Kilis'ten Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki düğüne gitmek için seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği kazada yaralanan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 3 kişinin ise Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Kaza sonrası yaşanan olay çevredekiler tarafından kaydedilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralıların kimlikleri belli oldu

Kazada minibüsün şoförü ile yolcuların kimlikleri belirlendi. Kazada yaralanan Perihan Y. (55), Sevda D. (48), Mehmet E. (9), Meryem G. (40), Songül B. (40), Mehmet B. (51), Gülbeyaz Ş. (25), Kıymet E. (71), Hayırlı A. (43), Şura T. (26) olduğu belirlendi. Yaralılardan Yekta A.'nın (45) durumunun ağır olduğu belirtilirken, yaralılardan Furkan T.'nin ise Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Halil Ulubey - Tolga Kalınkara

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