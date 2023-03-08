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Kahramanmaraş'ta enkaz dağları yükselmeye devam ediyor

Kahramanmaraş'ta enkaz dağları yükselmeye devam ediyor
Kahramanmaraş'ta enkaz dağları yükselmeye devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binaların enkazının toplandığı alanda enkaz dağları oluşmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta enkaz dağları yükselmeye devam ediyor - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve ağır hasar alan binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İş makineleri aracılığıyla kamyonlara yüklenen molozlar, şehir dışındaki alanlara dökülüyor. Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Kırım Mahallesinde boş alana dökülen enkaz yığınları, adeta enkaz dağları oluşturdu.
Karacasu Kırım Mahallesinde ikamet eden Gökçay Çiçek, bina enkazlarının enkaz dağları oluşturduğunu belirterek, “Enkaz döküm yeri yukarıda, burası belediyenin belirlediği yer. Maraş'ın çoğu yeri yıkıldı. Merkezde yıkılan binaların enkazları buraya geldi ve 3-4 yerde dağ oluştu. Bu enkazları ne yapacaklar bilmiyoruz” dedi.

Mert Taha Varol - Halil Ulubey - Mehmet Basmacı

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