Kahramanmaraş'ta enkazların arasında çocuk olmak

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından şehirde bulunan binalar büyük ölçüde yıkıldı. Hayatta kalan çocuklar depremin ilk gününden beri her şeyden habersiz enkazların arasında bir yaşamın içinde kaldı. Bir çocuğun spor aletleriyle oynaması kameralara yansırken görüntüler yürekleri burktu.

Caner Sönmez - Volkan Kayalar - İsmail Coşkun - Emre Baba

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