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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

Kahramanmaraş’ta bir kağıt fabrikasının atık toplama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kahramanmaraş’ta fabrika yangını - Tıkla İzle

Yangın, Doğu Çevre Yolu üzerinde faaliyet gösteren fabrikanın atık toplama deposunda çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine büyükşehir belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Fabrikanın deposundaki balya halinde bulunan atık kağıtları söndürme işlemi devam ediyor. Kontrol altında yapılan söndürme işlemleri sırasında yanan kağıtlardan çıkan duman çevreyi kapladı. Duman nedeniyle karayolu üzerindeki görüş mesafesi düştü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Halil Ulubey

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