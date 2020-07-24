Kahramanmaraş'ta feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgilere göre, Yemliha Yener (64) kullandığı 80 AAP 942 plakalı otomobiliyle Andırın-Kadirli karayolu üzerinde seyir halinde iken Yeşilova Mahallesinde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan çakıl yığınına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde yangın çıktı. Kazada otomobilde bulunan Yedigül Yener (51), Hıra Cemre Yengin (8) hayatını kaybederken, sürücü ile birlikte Abdurrahman Yener (24), Mert Yener (15) kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammet Özer

