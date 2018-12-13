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Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 4 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta FETÖ'den 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonda, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, Antalya ve İzmir'de terör örgütü üyesi olmaktan aranan 11 kişi gözaltına alınmıştı. Polisin uzun bir takip sonrası tespit ettiği gaybubet evlerinde yakalanan şüphelilerin birçok ilden FETÖ/PDY kapsamında aranan kilit isimler oldukları, Bylock kullandıkları ve uzun süredir her yerde arandıkları belirtilmişti.

Şüphelilerin 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

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