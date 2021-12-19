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Kahramanmaraş'ta heyelan

Kahramanmaraş'ta heyelan
Kahramanmaraş'ta heyelan

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle heyelan meydana geldi.

Dün sabah saatlerinde Onikişubat'a bağlı Kumarlı ve Kaynar mahallelerini bağlayan grup yolunda, aniden bastıran yağışlar sebebiyle heyelan meydana geldi. Dağlık araziden kopan kaya parçaları yola düşerken, vatandaş ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde personeller ve iş makineleri sevk edildi.

Ekipler, dev kaya parçalarını yoldan kaldırırken, bölgede güvenlik önlemi alarak sürücüleri uyardı. Temizlik çalışmaları sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

Fazilet Çomruk
 

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