Kahramanmaraş'ta iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga: 4 gözaltı

Alınan bilgilere göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi İstmetpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışmaya başlayan iki grup daha sonra kavga etti. Kavgaya silah ve bıçağında karışması ile olay büyüdü. Çevredekilerin haberi vermesi ile olay yerine polis ekipleri geldi. Öte yandan 4 kişi 46 PK 020 plakalı araçla kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada ise çok sayıda para ve kişisel malzemeler bulundu. Olay esnasında yaralanan kişi ise Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaşanan kavga ise bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayıtta silahların patlama sesinin olduğu tarafların birbirine acımasızca vurduğu görülüyor. Videonun sonunda bacağından yaralanan kişiye turnike müdahalesinin yapıldığı da görülüyor. Yaşanan olayla ilgili polis olayla soruşturma başlattı

Mustafa Kılınç

