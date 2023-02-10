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Kahramanmaraş'ta iki kardeş enkaz altından çıkartıldı

Kahramanmaraş'ta iki kardeş enkaz altından çıkartıldı
Kahramanmaraş'ta iki kardeş enkaz altından çıkartıldı

Kahramanmaraş'ta 3 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş, Bayrampaşa Belediye Arama Kurtarma ekibi (BAYRAK) tarafından enkaz altıdan çıkartıldı. Arama kurtarma ekipleri, çocukların kurtarılmasının ardından sevinç gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş'ta iki kardeş enkaz altından çıkartıldı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş Merkez'de bulunan Gonca Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması yapan BAYRAK ekipleri, enkaz altında kalan iki kardeşe ulaştı. Saatler boyu çalışan ekipler önce 8 yaşındaki Halil Sami Kulotu'nu, yaklaşık 1 saat sonra da 3 yaşındaki Yunus Efe Kulotu'nu enkaz altından çıkarmayı başardı. Arama kurtarma görevlileri çocukların kurtarılmasının ardından birbirine sarılarak gözyaşı döktü. O anlar kameralara yansıdı.

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