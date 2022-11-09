Kahramanmaraş'ta karı koca sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Olay, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Altınova Mahallesi'ndeki tek katlı evde yaşayan Mehmet Demirci (70) evin giriş kapısının önünde hareketsiz yatarken bulundu. Eve giren Demirci'nin yakınları, eşi Esma Demirci'nin (67) de hareketsiz yattığını fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi.
Halil Ulubey
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