İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay hattı havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay hattı havadan görüntülendi
Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay hattı havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzunluğundaki fay hattı dron ile görüntülendi. Kırılan fay hattının yansıdığı görüntülerde tarlaların ikiye bölündüğü gözlenirken, depremin şiddeti de bir kez daha gözler önüne serildi.

Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay hattı havadan görüntülendi - Foto Galeri
Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay hattı havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremde nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybederken, binlerce bina da yıkıldı. Bölge adeta beşik gibi sallanırken, deprem belgeseli çeken görüntü yönetmeni Muhammet Kösem de Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay hattını havadan görüntüledi. Görüntülerle depremin dehşeti gözler önüne serilirken, kilometrelerce uzunluğundaki fay hattı net bir şekilde gözüküyor. Fay hattının kırılmasıyla tarlaların ikiye bölündüğü de dron kamerasına yansıyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.